Vietnam mit Verlängerung

Aufwachen auf dem Wasser: eine Kulisse wie im Hollywoodstreifen. Zurück an Land führt unser Weg vorbei an Reisfeldern. In einem Dorf gibt's beim Wasserpuppentheater bunte Unterhaltung und Stärkung beim Mittagessen. Nachmittags Fahrt zum Flughafen von Hanoi und Flug mit Vietnam Airlines nach Da Nang. Transfer zum Hotel in Hoi An. F/M